COVID-19. В Нарыне 70 процентов горожан привились одной дозой вакцины

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе встречи обсуждены вопросы проведения вакцинации населения от COVID-19 на территории республики. Зампред кабмина объявил благодарность городу Нарыну, где первую дозу вакцины получили 70 процентов жителей, вторую дозу — 61,5 процента.

Эдиль Байсалов пожелал посетить Нарын для изучения опыта проведения вакцинации, приведшего к такому успеху.

В Чуйской области первую дозу вакцины получили лишь 22,5 процента, а в Бишкеке — 28.

В ходе заседания оперативного штаба участники встречи обсудили вопросы логистики по поставке поступивших доз вакцин в регионы страны.

Напомним, в Кыргызстане одной дозой вакцин от коронавируса привились 1 миллион 64 человека.