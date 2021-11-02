Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 12 миллиардов кубометров

На 2 ноября уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 11 миллиардов 920,5 кубометра. Такие данные приводит ОАО «Электрические станции».

За месяц показатель снизился на 385,72 миллиона кубометров. По сравнению с ноябрем 2020 года — на 2,8 миллиарда. В прошлом году в Токтогулке на этот день было 14,7 миллиарда кубометров воды. На сегодня расход воды в водохранилище составляет 469 кубометров в секунду, а приток — 209 кубометров в секунду.

В этом году из-за маловодного периода Кыргызстан столкнулся с энергокризисом. Энергетики опасаются, что после отопительного сезона в водохранилище может остаться всего 6-7 миллиардов кубометров воды. Это может привести к остановке Токтогульской ГЭС. Чтобы не допустить такой ситуации, энергетики пытаются экономить электроэнергию и закупают ее у соседей. Но эксперты уверены, что без веерных отключений вряд ли удастся сохранить нужный объем воды.

«Единственный выход у правительства, чтобы сохранить к 1 апреля 2022-го 7-7,5 миллиарда кубометров воды в Токтогульском водохранилище, — отключать где-то 25 процентов страны все пять месяцев, возможно, и больше», — заявил эксперт Эрнест Карыбеков.