Большинство кыргызстанцев считает, что дела в стране идут хорошо

69 процентов респондентов, принявших участие в исследовании, считают, что дела в стране идут хорошо. Таковы данные социологического опроса, который провел Международный республиканский институт (IRI).

В то же время 27 процентов участников опроса полагает, что положение дел в стране не очень хорошее.

71 процент респондентов описал экономическую ситуацию в Кыргызстане как относительно хорошую, 11 процентов — как очень хорошую, 15 процентов считают, что она в какой-то мере плохая.

При этом 69 процентов жителей сел считают, что экономически живут хорошо, 12 процентов — очень хорошо. Среди респондентов, представителей городов, 74 процента считают, что живут хорошо, 8 процентов — очень хорошо.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.