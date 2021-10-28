В микрорайоне № 4 отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в поисках люков

В микрорайоне № 4 недавно отремонтировали внутреннюю дорогу, теперь разрушают в поисках люков. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Светлана Антропова.

По ее словам, в расположенной рядом школе № 17 засорилась канализация. «Но когда Бишкекасфальт ремонтировал дорогу, то закатал люки в асфальт. Теперь коммунальщики ходят с металлоискателями и ищут люки. Иногда металлоискатель ошибается, они ломают асфальт, а там какой-нибудь кусок трубы. Продолбили уже три дырки. Мы так долго ждали, когда отремонтируют дорогу», — отметила она.

Светлана Антропова добавила, что выяснилось, что в Бишкекводоканале нет схемы люков и водопроводных сетей. «Вчера мы сказали, что не дадим копать без схем. Вроде школе дали указание запросить в Бишкекглавархитектуре схему», — отметила она.

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