Директор дома престарелых угрожала журналистке. Дело переквалифицировано

Давлением и угрозами со стороны директора закончилось посещение журналиста газеты «Аймак» Сузакского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Октябрьском. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По словам адвоката Нурислама Райимжанова, досудебное производство начато по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Изначально дело возбудили по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Спустя месяц дознаватели переквалифицировали его на статью 89 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа II категории — от 30 тысяч до 60 тысяч сомов либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Директор учреждения Аида Байжигитова проходит по этому делу подозреваемой.

«Многие руководители не знают, что по закону нельзя ни при каких условиях воспрепятствовать деятельности журналиста», — сказал юрист.

Напомним, директор дома-интерната 22 сентября оказала давление на журналистку во время подготовки материала к Международному дню пожилых людей, отобрав у нее фотоаппарат и телефон, и потребовала удалить отснятое видео. Более того, руководитель учреждения не выпускала журналистку из здания.