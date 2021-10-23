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Общество

Верю в себя. Кыргызстанец Александр Волкодав о карьере, музыке и проекте «Голос»

На прошлой неделе стало известно, что кыргызстанец Александр Волкодав прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос».

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Он исполнил композицию немецкой поп-рок-группы Reamonn под названием Supergirl.

На 35-й секунде к нему повернулась наставница проекта Пелагея. Александр решил отправиться в команду к российской певице.

Артисту 32 года, родился и вырос в Бишкеке. В 2017-м окончил Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова. В эфире он сказал, что занимается музыкой с 15 лет, пишет песни.

В интервью 24.kg Александр Волкодав рассказал, почему решил участвовать в вокальном шоу, как проходила подготовка и когда стартует следующий этап проекта.

— Как известно, вы занимаетесь исключительно музыкой. Почему к этому пришли и когда?

— Любовь к музыке пришла еще в детстве: уже в три года напевал песни Олега Газманова, Филиппа Киркорова, которые слышал по телевизору. Очень нравилась фортепианная музыка. Мечтал научиться играть на этом инструменте.

из личного архива артиста
Фото из личного архива артиста. Александр Волкодав в детстве
Став взрослее, начал самостоятельно изучать игру на гитаре. Пробовал произведения Виктора Цоя, подбирал аккорды. Полное осознание того, что свяжу жизнь с музыкой, пришло в 15 лет.

— Как рождается музыка? Влияют настроение, эмоции?

— Музыка — это материя, которая рождается непонятно откуда, появляется в голове. Источником вдохновения может быть что угодно. Например, услышанная где-то красивая мелодия, на основе нее создаешь что-то свое, не копируя. Могут зацепить всего лишь две ноты.

Влияют также пережитые эмоции, хорошие или плохие, главное — яркие. От этого и зависит настроение песни — веселая, грустная, о любви или расставании. Музыканты всегда опираются на свои чувства. Часто выговариваются в своих песнях, чтобы отпустить личные ситуации.

— Как складывается ваша карьера в Кыргызстане? Какие есть плюсы и минусы?

— Карьера здесь складывается довольно неплохо. Плюсы — родная земля, все свои, зона комфорта, тебя знают здесь и любят. Минусы, наверное, назвать не смогу, потому что это будет слишком субъективно и не совсем правильно. В любом случае слово «карьера» подразумевает определенный успех. Он есть, просто не хватает перспектив...

— Как вы решились участвовать в «Голосе»?

— Смотрел все сезоны проекта (с 1-го по 9-й). Формально для себя решил попробовать в 7-м. Отправился в Москву. Но, скорее всего, так и должно было случиться, что тогда я не прошел в шоу, не получилось. Зато съездил, получил мотивацию и стал упорно работать над собой дальше, совершенствоваться и учиться.

— Расскажите о «внутренней кухне» проекта.

— «Внутренняя кухня» проекта не такая, как мы себе ее представляем, просто посмотрев выпуски «Голоса» по телевизору. К тому же в этом году стало труднее из-за пандемии коронавируса. Многие ограничения все еще действуют. Вся подготовка проходит практически онлайн. Влияют и дорогие перелеты в Москву, но сейчас цены немного стабилизировались. На репетиции можно приезжать офлайн до двух раз.

Несмотря на ограничения, все участники проекта мотивированы, приезжают только побеждать. Успел подружиться с некоторыми из них, общаюсь хорошо. Мы у разных наставников, поэтому пока не могу назвать их имена.

— Что говорят о Кыргызстане в Москве?

— Когда разговаривали с другими участниками проекта, стало понятно: они мало что знают о Кыргызстане.

У них нет никакой реакции и ассоциаций, когда говоришь им, что ты приехал отсюда. Только лишь: «Классно, а где это?»

Александр Волкодав

Объясняешь им, что это находится за 3 тысячи километров от Москвы. Для всех это просто далекая и неизвестная страна.

— Когда будет следующий этап? Сейчас вы усиленно готовитесь?

— Следующий этап шоу будет в начале ноября. Готовлюсь очень усиленно со своим педагогом по вокалу — Вячеславом Палициным, он ученик великого Булата Минжилкиева. Подготовка идет как с наставником (Пелагея), так и с учителем. Занимаюсь и самостоятельно: каждый день вокал, чтобы добиться выносливости в связках. Они требуют тренировок, это дает силы.

— Что можете пожелать начинающим музыкантам в Кыргызстане?

— Легкого старта, осознанности в том, что они делают. Им нужно найти свою индивидуальность, как можно меньше копировать чьи-то манеры, стараться работать в своем направлении. Чем раньше это получится, тем быстрее будет становление музыканта как артиста.

Следует верить в себя, несмотря на то, что у нас нет масштабных конкурсов, как за рубежом. Но мы можем к ним подготовиться, заявить о себе, даже выиграть. Вера в себя и уверенность должны быть подкреплены усиленной подготовкой.

Когда начинающие музыканты выходят на большие площадки, чтобы о себе заявить, то должны рассматривать каждый свой шаг как последний, тогда все получится.

Александр Волкодав

— Какие ваши планы, помимо участия в проекте «Голос»?

— Планов давно не строю, есть цели. Например, написать песню, которая будет любима во всех странах СНГ, а возможно, и во всем мире. Для русскоязычной и англоязычной аудиторий. Хочу, чтобы как можно больше людей обратили внимание на мое творчество. Обязательно будут гастроли. Ну и самое главное сейчас — не подвести ожидания тех, кто действительно за меня болеет и переживает, в российской версии «Голоса».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211293/
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