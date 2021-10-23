Верю в себя. Кыргызстанец Александр Волкодав о карьере, музыке и проекте «Голос»

На прошлой неделе стало известно, что кыргызстанец Александр Волкодав прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос».

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Он исполнил композицию немецкой поп-рок-группы Reamonn под названием Supergirl.

На 35-й секунде к нему повернулась наставница проекта Пелагея. Александр решил отправиться в команду к российской певице.

Артисту 32 года, родился и вырос в Бишкеке. В 2017-м окончил Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова. В эфире он сказал, что занимается музыкой с 15 лет, пишет песни.

В интервьюАлександр Волкодав рассказал, почему решил участвовать в вокальном шоу, как проходила подготовка и когда стартует следующий этап проекта.

— Как известно, вы занимаетесь исключительно музыкой. Почему к этому пришли и когда?

— Любовь к музыке пришла еще в детстве: уже в три года напевал песни Олега Газманова, Филиппа Киркорова, которые слышал по телевизору. Очень нравилась фортепианная музыка. Мечтал научиться играть на этом инструменте.

Фото из личного архива артиста. Александр Волкодав в детстве

Став взрослее, начал самостоятельно изучать игру на гитаре. Пробовал произведения Виктора Цоя, подбирал аккорды. Полное осознание того, что свяжу жизнь с музыкой, пришло в 15 лет.

— Как рождается музыка? Влияют настроение, эмоции?

— Музыка — это материя, которая рождается непонятно откуда, появляется в голове. Источником вдохновения может быть что угодно. Например, услышанная где-то красивая мелодия, на основе нее создаешь что-то свое, не копируя. Могут зацепить всего лишь две ноты.

Влияют также пережитые эмоции, хорошие или плохие, главное — яркие. От этого и зависит настроение песни — веселая, грустная, о любви или расставании. Музыканты всегда опираются на свои чувства. Часто выговариваются в своих песнях, чтобы отпустить личные ситуации.

— Карьера здесь складывается довольно неплохо. Плюсы — родная земля, все свои, зона комфорта, тебя знают здесь и любят. Минусы, наверное, назвать не смогу, потому что это будет слишком субъективно и не совсем правильно. В любом случае слово «карьера» подразумевает определенный успех. Он есть, просто не хватает перспектив...

— Смотрел все сезоны проекта (с 1-го по 9-й). Формально для себя решил попробовать в 7-м. Отправился в Москву. Но, скорее всего, так и должно было случиться, что тогда я не прошел в шоу, не получилось. Зато съездил, получил мотивацию и стал упорно работать над собой дальше, совершенствоваться и учиться.

— Расскажите о «внутренней кухне» проекта.

— «Внутренняя кухня» проекта не такая, как мы себе ее представляем, просто посмотрев выпуски «Голоса» по телевизору. К тому же в этом году стало труднее из-за пандемии коронавируса. Многие ограничения все еще действуют. Вся подготовка проходит практически онлайн. Влияют и дорогие перелеты в Москву, но сейчас цены немного стабилизировались. На репетиции можно приезжать офлайн до двух раз.

Несмотря на ограничения, все участники проекта мотивированы, приезжают только побеждать. Успел подружиться с некоторыми из них, общаюсь хорошо. Мы у разных наставников, поэтому пока не могу назвать их имена.

— Что говорят о Кыргызстане в Москве?

— Когда разговаривали с другими участниками проекта, стало понятно: они мало что знают о Кыргызстане.

У них нет никакой реакции и ассоциаций, когда говоришь им, что ты приехал отсюда. Только лишь: «Классно, а где это?» Александр Волкодав

Объясняешь им, что это находится за 3 тысячи километров от Москвы. Для всех это просто далекая и неизвестная страна.

— Когда будет следующий этап? Сейчас вы усиленно готовитесь?

— Следующий этап шоу будет в начале ноября. Готовлюсь очень усиленно со своим педагогом по вокалу — Вячеславом Палициным, он ученик великого Булата Минжилкиева. Подготовка идет как с наставником (Пелагея), так и с учителем. Занимаюсь и самостоятельно: каждый день вокал, чтобы добиться выносливости в связках. Они требуют тренировок, это дает силы.

— Легкого старта, осознанности в том, что они делают. Им нужно найти свою индивидуальность, как можно меньше копировать чьи-то манеры, стараться работать в своем направлении. Чем раньше это получится, тем быстрее будет становление музыканта как артиста.

Следует верить в себя, несмотря на то, что у нас нет масштабных конкурсов, как за рубежом. Но мы можем к ним подготовиться, заявить о себе, даже выиграть. Вера в себя и уверенность должны быть подкреплены усиленной подготовкой.

Когда начинающие музыканты выходят на большие площадки, чтобы о себе заявить, то должны рассматривать каждый свой шаг как последний, тогда все получится. Александр Волкодав

— Какие ваши планы, помимо участия в проекте «Голос»?

— Планов давно не строю, есть цели. Например, написать песню, которая будет любима во всех странах СНГ, а возможно, и во всем мире. Для русскоязычной и англоязычной аудиторий. Хочу, чтобы как можно больше людей обратили внимание на мое творчество. Обязательно будут гастроли. Ну и самое главное сейчас — не подвести ожидания тех, кто действительно за меня болеет и переживает, в российской версии «Голоса».