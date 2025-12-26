12:45
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Популярный ведущий Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала

Популярный российский ведущий, оставшийся без работы, Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала. Он называется «Живой Ургант».

«Завели YouTube-канал. Решили одними из первых. Будем выкладывать все, что выкладывается», – сказал он в приветственном видео.

Первое видео на канале появилось вечером 25 декабря.

Иван Ургант в 2012-2022 годах вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы прекратился после февраля.

В апреле 2025-го он начал выступать с концертами своего нового шоу «Живой Ургант».

Ранее The New York Times писала, что несколько «видных россиян» лично обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать Урганта». Но, по данным журналистов, его отказались возвращать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356133/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане
Закрытие Comedy Club оказалось шуткой: на «ТНТ» стартовал новый сезон
Популярное шоу Comedy Club, выходившее в эфир 19 лет, закрывается
Еще один кыргызстанец участвует в популярном вокальном шоу «Голос»
Кыргызстанец Амирхан Батабаев продолжает покорять мир и стал любимцем в Малайзии
Шоумен Эркин Рыскулбеков желает кыргызстанцам свободы в новом году
Netflix анонсировала запуск новой версии шоу «Телепузики»
Не ожидал, что так красиво. Ведущий «Поедем, поедим» рассказал о Кыргызстане
Кыргызстанцев призывают поддержать соотечественника на шоу талантов
Дядю Вову позовем. В Алматы на радиоведущую возбудили дело за комментарии в Сети
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
12:42
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах Президент попросит парламент пересмотреть закон для уча...
12:39
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
12:38
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
12:30
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
12:22
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР