Популярный ведущий Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала

Популярный российский ведущий, оставшийся без работы, Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала. Он называется «Живой Ургант».

«Завели YouTube-канал. Решили одними из первых. Будем выкладывать все, что выкладывается», – сказал он в приветственном видео.

Первое видео на канале появилось вечером 25 декабря.

Иван Ургант в 2012-2022 годах вел на Первом канале шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы прекратился после февраля.

В апреле 2025-го он начал выступать с концертами своего нового шоу «Живой Ургант».

Ранее The New York Times писала, что несколько «видных россиян» лично обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать Урганта». Но, по данным журналистов, его отказались возвращать.