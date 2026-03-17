Власть

Доноры выделяют средства на поддержку системы дошкольного образования в КР

В парламент поступил законопроект «О ратификации соглашения о финансировании (Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития на $4 миллиона 360 тысяч и письма-соглашения о грантовой технической помощи (Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития на $2 миллиона, подписанных 14 октября 2025 года в городе Вашингтоне (США)».

Сообщается, что проект «Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего» на $6,36 миллиона ($4,36 миллиона кредит, $2 миллиона грант) будет направлен на всестороннюю поддержку системы дошкольного образования в Кыргызской Республике, с акцентом на увеличение охвата детей дошкольного возраста образованием и пилотирования модели государственно-частного партнерства в дошкольном образовании.

В рамках реализации данного проекта предусмотрены следующие мероприятия:

1. Ремонтно-реабилитационные работы и оснащение в 9 существующих зданий (возвращенные детские сады и общественные объекты) для создания детских садов полного дня.
2. Планируется реорганизовать и оснастить помещения в существующих детских садах для эффективного использования помещений (128 комнат) путем преобразования спальных и игровых комнат для увеличения количества групп.
3. Планируется пилотирование модели государственно-частного партнерства (на основе ваучера в дошкольном образовании).

Пилотный проект будет разработан и реализован на основе результатов анализа существующих моделей услуг воспитания и ухода за детьми младшего возраста и выявления наиболее эффективных, включая государственно-частное партнерство, которые будут способствовать более быстрому расширению воспитания и ухода за детьми младшего возраста для детей в возрасте 1-5 лет.

4. Организация и проведение 5-дневных тренингов для 397 слушателей (работников дошкольного образования в центрах, поддерживаемых проектом, женщин-предпринимателей) вновь созданных и дополнительных групп дошкольных образовательных организаций по вопросам современных технологий дошкольного образования и организации детских садов различного типа.

Основной целью дополнительного финансирования реализуемого проекта «Образование для будущего» является расширение сферы текущей деятельности проекта путем предоставления семьям улучшенного доступа к дошкольному образованию с качественным уходом за детьми в течение полного дня.

Условия кредитования:

— срок погашения 50 лет, включая льготный период в 10 лет;
— льготный период: 10 лет с ожидаемой даты одобрения советом директоров;
— процентная ставка: 0 процентов процентов и 0 процентов платы за обслуживание;
— погашение основного долга: 1,25 процента каждый семестр (выплачивается каждые 6 месяцев, начиная с 11-го по 50-й год погашения);
— максимальная ставка сбора за обязательство составляет половину процента (1/2 от 1 процента) (сборы за обязательство Международной ассоциации развития утверждаются ежегодно, и в настоящее время они установлены на уровне 0 процентов).
