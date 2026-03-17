В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов

Сегодня, 17 марта, глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров в рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов посетил ОсОО «Восточные строительные материалы», расположенное в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
Предприятие специализируется на производстве строительного кирпича и газоблоков. Проект предусматривает создание производства обожженного кирпича и газобетонных блоков с проектной мощностью до 200 тысяч единиц кирпича в сутки. Общий объем инвестиций составляет более $10,5 миллиона.
Реализация проекта сопровождается созданием рабочих мест и увеличением налоговых поступлений. Также запуск предприятия связан с развитием строительного сектора региона и активизацией инвестиционной деятельности в Ошской области.