В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов

Сегодня, 17 марта, глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров в рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов посетил ОсОО «Восточные строительные материалы», расположенное в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

Предприятие специализируется на производстве строительного кирпича и газоблоков. Проект предусматривает создание производства обожженного кирпича и газобетонных блоков с проектной мощностью до 200 тысяч единиц кирпича в сутки. Общий объем инвестиций составляет более $10,5 миллиона.

Согласно договору аренды земельного участка от 4 августа 2025 года, компания после ввода предприятия в эксплуатацию осуществляет добровольные отчисления в бюджет Ынтымакского айыл окмоту Кара-Суйского района. В первый год предусмотрено перечисление 35 миллионов сомов, в последующие годы по 5 миллионов сомов ежегодно, направляемых на развитие социальной инфраструктуры и поддержку местного населения.

Реализация проекта сопровождается созданием рабочих мест и увеличением налоговых поступлений. Также запуск предприятия связан с развитием строительного сектора региона и активизацией инвестиционной деятельности в Ошской области.
