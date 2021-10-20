Кыргызстанка Анара Мурзакулова победила в телепроекте «Кондитер»

Кыргызстанка, кондитер из Москвы Анара Мурзакулова выиграла пятый сезон популярного телепроекта «Кондитер» на российском развлекательном канале «Пятница». Об этом объявили в эфире телеканала.

Победительнице вручили 1 миллион рублей и золотой венчик.

Ведущий, известный кондитер России Ренат Агзамов отметил, что Анара Мурзакулова настоящий профессионал, и торт, который она испекла в финале шоу, поразил всех участников жюри.

Ранее кыргызстанка рассказала, что живет в Москве последние 10 лет и три года мечтала попасть на телепроект. У нее есть аккаунт в Instagram. Подписывайтесь, там она публикует свои работы.