COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов

USAID передало средства индивидуальной защиты и медпринадлежности двум больницам в Бишкеке. Об этом сообщили в посольстве США в Кыргызстане.

Фото посольства США в Кыргызстане. Гумпомощь от USAID

По его данным, Национальный госпиталь и Республиканская клиническая инфекционная больница получили 19 тысяч пар одноразовых перчаток, 5 тысяч респираторов, 960 защитных очков, 10 тысяч пар противоскользящих бахил, а также 50 кардиостимуляторов для ухода за пациентами. Стоимость гумпомощи — больше 1 миллиона сомов.

Министерство здравоохранения определило, что на эти учреждения приходится наибольшее число госпитализированных пациентов с COVID-19.

С начала пандемии USAID выделило на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане больше $7 миллионов.