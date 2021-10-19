14:07
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов

USAID передало средства индивидуальной защиты и медпринадлежности двум больницам в Бишкеке. Об этом сообщили в посольстве США в Кыргызстане.

посольства США в Кыргызстане
Фото посольства США в Кыргызстане. Гумпомощь от USAID

По его данным, Национальный госпиталь и Республиканская клиническая инфекционная больница получили 19 тысяч пар одноразовых перчаток, 5 тысяч респираторов, 960 защитных очков, 10 тысяч пар противоскользящих бахил, а также 50 кардиостимуляторов для ухода за пациентами. Стоимость гумпомощи — больше 1 миллиона сомов.

Министерство здравоохранения определило, что на эти учреждения приходится наибольшее число госпитализированных пациентов с COVID-19.

С начала пандемии USAID выделило на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане больше $7 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210868/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ
С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 школьников и сотрудников
COVID-19. В Бишкеке заболеваемость среди детей снизилась
Рост ОРВИ. Количество обращений в детскую больницу № 3 выросло в два раза
Памятник погибшим в пандемию COVID-19 медикам открыли в Бишкеке
COVID-19 в мире. Заразились более 241,1 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
От коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Коронавирусом болеет 1 тысяча 98 человек, 203 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
19 октября, вторник
14:00
Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или...
13:46
COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов
13:11
Гибель туриста в «Золотых песках»: экспертиза до сих пор не закончена
13:05
Почти 3 тысячи уголовных дел по финансовым пирамидам расследует МВД
12:57
С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 школьников и сотрудников