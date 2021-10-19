Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетелей приведут в суд принудительно

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

Перед началом заседания стало известно, что потерпевший Эмир Эмильканов в очередной раз не пришел в суд. Не явились на заседание и свидетели со стороны гособвинения.

Адвокат Айбек Эрнис уулу предложил перейти к допросу обвиняемого, однако прокурор возразила, сказав, что будут нарушены права потерпевшего.

В итоге суд вынес решение о принудительном приводе трех свидетелей. Обеспечение их явки возложено на судебных приставов.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова обвиняют в получении взятки у бизнесмена за положительное решение вопросов по уголовному делу о контрабанде. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. В суде потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым.