12:36
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетелей приведут в суд принудительно

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

Читайте по теме
Взятка в $50 тысяч. Экс-глава следственного отдела ГСБЭП дал показания в суде

Перед началом заседания стало известно, что потерпевший Эмир Эмильканов в очередной раз не пришел в суд. Не явились на заседание и свидетели со стороны гособвинения.

Адвокат Айбек Эрнис уулу предложил перейти к допросу обвиняемого, однако прокурор возразила, сказав, что будут нарушены права потерпевшего.

В итоге суд вынес решение о принудительном приводе трех свидетелей. Обеспечение их явки возложено на судебных приставов.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова обвиняют в получении взятки у бизнесмена за положительное решение вопросов по уголовному делу о контрабанде. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. В суде потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210846/
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
За взятку задержан секретарь Комиссии по помилованию администрации президента
Обвиняемый в получении взятки Эмиль Жамгырчиев собрался в депутаты
Взятка в $50 тысяч. Экс-глава следственного отдела ГСБЭП дал показания в суде
Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как передавали взятку чиновнику
Взятка в $50 тысяч. В суде допросили бывшего следователя ГСБЭП
Во Дворце спорта пройдет международный турнир по кыргыз курошу. Разыграют авто
Преподавателя Ошского государственного университета задержали за взятку
Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ
За взятку задержали начальницу загса Московского района
Прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки, полностью оправдали
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
19 октября, вторник
12:28
Рост ОРВИ. Количество обращений в детскую больницу № 3 выросло в два раза Рост ОРВИ. Количество обращений в детскую больницу № 3 ...
12:20
Более двух миллионов туристов посетили Кыргызстан за девять месяцев 2021 года
12:11
Заключенный колонии № 1 зашил себе рот в знак протеста. Его перевели в санчасть
12:00
Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетелей приведут в суд принудительно
12:00
Новый Налоговый кодекс. Почему бизнес против документа