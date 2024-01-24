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Дело Эмиля Жамгырчиева. Депутата доставили в суд для избрания меры пресечения

Депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Айбек Эрнис уулу.

По его словам, парламентария доставили в Первомайский районный суд Бишкека.

«Это касается дела о незаконном пересечении границы», — уточнил адвокат.

Напомним, депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева.

Депутат явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого и провели иные следственные действия, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. 

Отметим, председатель ГКНБ заявил, что «не собирается его сажать». «Пусть приходит, не скрывается, мы не закроем его в тюрьме. А то, что он встречался с кримавторитетом Салимом Абдувалиевым, — это позор, он хотел заручиться его поддержкой», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285002/
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