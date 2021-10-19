Говорят одно, делают другое. Студенты КРСУ жалуются на принудительную вакцинацию

Студенты Кыргызско-Российского Славянского университета жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, согласно приказу декана медфакультета, заместителям декана, ответственным за специальности и курсы, поручено провести срочную разъяснительную работу со студентами и преподавателями о необходимости вакцинироваться.

Не допускать до занятий, пересдач и отработок лиц, не предоставивших справку о вакцинации (за исключением имеющих противопоказания).

Всем студентам с 1-го по 5-6-й курс в обязательном порядке поручено пройти бесплатную вакцинацию против коронавируса в прививочном кабинете медцентра КРСУ. Для этого заместителям декана необходимо составить график получения вакцины по курсам с отрывом от занятий и без отработок (до 100 человек в день).

Декан медфакультета Анэс Зарифьян пояснил 24.kg, что был вынужден издать подобный приказ. «Все страны перешли на обязательную вакцинацию. Неужели они глупее нас? Каждое утро я должен начинать с предоставления сводки о привитых студентах. Какое это имеет отношение к моим профессиональным обязанностям? С меня требуют, а никаких инструментов воздействия и попыток повлиять на студентов у меня нет», — возмутился он.

Случаев недопуска невакцинированных студентов к занятиям, по словам декана, не было и не будет.

Накануне в управлении высшего и среднего профобразования Министерства образования и науки заявили, что студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19.