13:02
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

Говорят одно, делают другое. Студенты КРСУ жалуются на принудительную вакцинацию

Студенты Кыргызско-Российского Славянского университета жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, согласно приказу декана медфакультета, заместителям декана, ответственным за специальности и курсы, поручено провести срочную разъяснительную работу со студентами и преподавателями о необходимости вакцинироваться.

Не допускать до занятий, пересдач и отработок лиц, не предоставивших справку о вакцинации (за исключением имеющих противопоказания).

Всем студентам с 1-го по 5-6-й курс в обязательном порядке поручено пройти бесплатную вакцинацию против коронавируса в прививочном кабинете медцентра КРСУ. Для этого заместителям декана необходимо составить график получения вакцины по курсам с отрывом от занятий и без отработок (до 100 человек в день).

Декан медфакультета Анэс Зарифьян пояснил 24.kg, что был вынужден издать подобный приказ. «Все страны перешли на обязательную вакцинацию. Неужели они глупее нас? Каждое утро я должен начинать с предоставления сводки о привитых студентах. Какое это имеет отношение к моим профессиональным обязанностям? С меня требуют, а никаких инструментов воздействия и попыток повлиять на студентов у меня нет», — возмутился он.

Случаев недопуска невакцинированных студентов к занятиям, по словам декана, не было и не будет.

Накануне в управлении высшего и среднего профобразования Министерства образования и науки заявили, что студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210816/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
В Минобразования заявляют об отстающих темпах вакцинации студентов
Студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19, заявляют чиновники
COVID-19. Медики рассказали, будут ли в Кыргызстане вакцинировать детей
Россия проведет испытания назальной вакцины от COVID-19
Кыргызстан пока не будет приобретать вакцину «Спутник V»
COVID-19. Серьезных побочных реакций после вакцинации не зафиксировано
Кыргызстан выдаст визы студентам из Афганистана. По просьбе Академии ОБСЕ
Новая партия вакцин AstraZeneca доставлена в Кыргызстан
Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca
В октябре в Кыргызстан поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
19 октября, вторник
12:57
С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 школьников и сотрудников С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 ш...
12:47
МВД: Расследование дела в отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили
12:47
Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
12:45
Говорят одно, делают другое. Студенты КРСУ жалуются на принудительную вакцинацию
12:36
COVID-19. В Бишкеке заболеваемость среди детей снизилась