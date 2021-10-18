COVID-19 в мире. Заразились более 240,6 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 75 тысяч 459 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 240 миллионов 665 тысяч 365 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 933 тысячи 336), Индии (34 миллиона 67 тысяч 719), Бразилии (21 миллион 644 тысячи 464), Франции (7 миллионов 189 тысяч 566), Великобритании (8 миллионов 488 тысяч 685), России (7 миллионов 870 тысяч 529), Турции (7 миллионов 630 тысяч 133), Аргентине (5 миллионов 272 тысячи 551), Иране (5 миллионов 784 тысячи 815), Колумбии (4 миллиона 981 тысяча 532), Испании (4 миллиона 984 тысячи 386), Италии (4 миллиона 717 тысяч 899) и Германии (4 миллиона 382 тысячи 19).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 898 тысяч 487. За трое суток показатель вырос на 17 тысяч 243 человека. В том числе в США всего скончались 724 тысячи 317 человека, Бразилии — 603 тысячи 282, Индии — 452 тысячи 124, Мексике — 284 тысячи 381, России — 219 тысяч 342, Великобритании — 138 тысяч 997 и Италии — 131 тысяча 541.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 913 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 996 тысяч 141, Узбекистане — 180 тысяч 958, Таджикистане — 17 тысяч 484.