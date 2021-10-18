В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 81 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 539 человек, в больницах — 542. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 169 — в тяжелом. Состояние 345 больных (или 62,3 процента) оценивают как средней тяжести, двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 45 человек, из них в Бишкеке — 32, Чуйской области — 5, Ошской — 3, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 2, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 174 тысячи 692 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.