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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 913

В Кыргызстане за сутки выявили 68 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 54 случая, Чуйской области — 2, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 913 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210661/
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