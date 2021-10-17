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Общество

Вернулись на Землю. Российские актеры закончили съемки фильма в космосе

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с российскими актрисой Юлией Пересильд, кинорежиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, приземление состоялось сегодня утром в 148 километрах от города Жезказгана. Члены экипажа пробыли на Международной космической станции (МКС) 12 суток для съемок художественного фильма.

Возвращение экипажа на Землю началось в 00.45, когда между кораблем «Ю. А. Гагарин» и многоцелевым лабораторным модулем «Наука» закрылись люки. После этого артисты и космонавт надели скафандры, разместившись в спускаемом аппарате.

На МКС впервые проходили работы над фильмом «Вызов». Он станет первой художественной кинолентой, снятой в космосе. Юлия Пересильд сыграет роль девушки-медика, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210649/
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