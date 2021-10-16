Названы вакцины, привившись которыми можно въехать в США

С 8 ноября в Соединенные Штаты Америки можно будет въезжать только тем, кто полностью привился от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

При этом с момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель. Иностранцам, прилетающим в США, надо будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет, а в течение трех дней после прибытия — предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В ВОЗ одобрили шесть препаратов: разработки Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, института Serum в Индии, Johnson & Johnson, Moderna и китайской Sinopharm.

«Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в США. Исключение будет сделано для детей. Граждане США, которые возвращаются в страну из-за границы и не привиты, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус за день до возвращения, а также предъявить доказательство того, что они оплатили сдачу повторного теста по прибытии», — говорится в сообщении.