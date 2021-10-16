В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 62 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 559 человек, в больницах — 503. В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 161 — в тяжелом. Состояние 314 больных (или 62,4 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 77 человек, из них в Бишкеке — 39, Оше — 3, Чуйской области — 18, Ошской — 4, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровел 174 тысячи 578 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.