09:31
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 94 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 775

В Кыргызстане за сутки выявили 94 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 44 случая, Оше — 3, Чуйской области — 31, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 775 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210607/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
Коронавирусом болеют 1 тысяча 62 человека, 189 — в тяжелом состоянии
Для зараженных COVID-19 свободны 207 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19. 10 тысяч одиноких пожилых людей остались наедине со своими проблемами
COVID-19 в мире. Заразились более 239,5 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 52 человека, 182 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 681
Популярные новости
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь
Подравшихся водителей маршрутки и&nbsp;троллейбуса в&nbsp;Бишкеке накажут Подравшихся водителей маршрутки и троллейбуса в Бишкеке накажут
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
16 октября, суббота
09:09
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два мед...
09:08
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
09:07
Коронавирусом болеют 1 тысяча 62 человека, 189 — в тяжелом состоянии
09:05
В КР выявили 94 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 775
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 16 октября 1965 года
15 октября, пятница
23:54
Apple выпустит AirPods, при помощи которых можно будет измерить температуру тела
23:24
Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии
22:59
ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза в мире. Впервые за десять лет
22:40
Вышел трейлер фильма «В синяках». В нем снялась чемпионка UFC Валентина Шевченко