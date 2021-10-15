Для зараженных COVID-19 свободны 207 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 207 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 15 октября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 193;
- Национальный хирургический центр — 5;
- Клинический родильный дом № 2 — 9.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 179 тысяч 681 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.