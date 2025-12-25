Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан

В Бишкеке на общественных слушаниях проекта генерального плана развития столицы до 2050 года поднята тема размещения медицинских учреждений и доступности экстренной помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Эксперт по городскому озеленению Дмитрий Переяславский, ознакомившись с материалами генплана, обратил внимание на риски, связанные с концентрацией медицинских объектов за пределами центральной части города.

«При высокой загруженности улично-дорожной сети возникает вопрос, как бригады скорой помощи смогут оперативно доставлять пациентов, если крупные медицинские центры будут сосредоточены в восточно-южной части столицы?» — задал вопрос эколог.

Он подчеркнул, что социальные объекты, включая больницы и парки, должны быть равномерно распределены по территории города, а не переноситься за его пределы.

Отвечая на вопрос, разработчик генплана, специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства Ирина Гришечкина пояснила, что согласно схеме развития здравоохранения все существующие больницы в Бишкеке сохранятся. При этом, по расчетам разработчиков, городу дополнительно требуется около десяти новых больниц.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Согласно генплану предусмотрено строительство отдельного республиканского больничного кластера, а также еще трех новых медицинских учреждений. По словам Ирины Гришечкиной, работа по уточнению параметров и размещению объектов продолжается совместно с городской администрацией, и в дальнейшем их количество может быть скорректировано.

Разработчик подчеркнула, что ключевая задача генплана — снизить необходимость поездок в центр города за медицинскими услугами. Концепция предусматривает, чтобы жители могли получать лечение и обслуживание в пределах своих районов, что должно сократить транспортную нагрузку и повысить доступность скорой медицинской помощи.

Она успокоила бишкекчан тем, что будущий генплан предполагает сохранение действующей сети больниц и ее поэтапное расширение с учетом полицентричного развития столицы.