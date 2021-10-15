COVID-19 в мире. Заразились более 239,5 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 464 тысячи 119 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 239 миллионов 589 тысяч 906 человек. Больше всего зараженных в США (44 миллиона 767 тысяч 888), Индии (34 миллиона 20 тысяч 730), Бразилии (21 миллион 612 тысяч 237), Франции (7 миллионов 174 тысячи 580), Великобритании (8 миллионов 356 тысяч 596), России (7 миллионов 773 тысячи 388), Турции (7 миллионов 570 тысяч 902), Аргентине (5 миллионов 270 тысяч 3), Иране (5 миллионов 754 тысячи 47), Колумбии (4 миллиона 977 тысяч 43), Испании (4 миллиона 982 тысячи 138), Италии (4 миллиона 709 тысяч 753) и Германии (4 миллиона 355 тысяч 169).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 881 тысячи 244. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 733 человека. В том числе в США всего скончались 721 тысяча 562 человека, Бразилии — 602 тысячи 99, Индии — 451 тысяча 435, Мексике — 283 тысячи 574, России — 216 тысяч 403, Великобритании — 138 тысяч 647 и Италии — 131 тысяча 461.

В Кыргызстане зарегистрировали 179 тысяч 681 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 990 тысяч 461, Узбекистане — 179 тысяч 711, Таджикистане — 17 тысяч 484.