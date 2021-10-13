Стало известно, когда вернется к офлайн-обучению закрытая на карантин школа

Среди учеников и педагогов закрытой на карантин школы № 67 Бишкека новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, в настоящее время по столице на карантине находятся 11 классов в разных общеобразовательных учреждениях и одна школа полностью. «По алгоритму, если на один инкубационный период выпадает более двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией, тогда мы должны закрыть на карантин всю школу. Ситуация мониторится, новых случаев заражения не выявляется. Поэтому с понедельника дети в школе № 67 вернутся к традиционному формату обучения», — сказала Виктория Мозгачева.

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Она отметила, что большая часть выявленных детей — контактные. «Дети — бессимптомные носители. Родители отправляют их в школу, хотя знают, что дома кто-то болеет и по идее вся семья должна находиться на карантине. Когда семейный врач или мобильная бригада приходит за ПЦР-тестом через 10 дней, чтобы снять семью с карантина, у ребенка выявляют ПЦР-положительный. Хотя по факту симптоматики нет. Поэтому мы всегда просим население: если дома кто-то болеет, не отправляйте детей ни в школу, ни в детский сад. Если один ребенок пробудет на карантине дома 10 дней, это не так критично, чем потом классы или всю школу отправлять на онлайн-обучение», — заметила вице-мэр.

Виктория Мозгачева подчеркнула, что избежать перехода обучения с офлайн на онлайн и обратно невозможно. «Поскольку остается риск заражения. Конечно, мы все хотим, чтобы дети постоянно обучались в традиционном формате, но здесь мы должны слушать эпидемиологов», — резюмировала она.

По детским садам в столице ситуация стабильная, случаев заражения нет.

Отметим, что за последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, в том числе 35 — по Бишкеку.