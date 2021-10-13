13:07
USD 84.80
EUR 98.03
RUB 1.18
Общество
Сюжет: COVID-19

Стало известно, когда вернется к офлайн-обучению закрытая на карантин школа

Среди учеников и педагогов закрытой на карантин школы № 67 Бишкека новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, в настоящее время по столице на карантине находятся 11 классов в разных общеобразовательных учреждениях и одна школа полностью. «По алгоритму, если на один инкубационный период выпадает более двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией, тогда мы должны закрыть на карантин всю школу. Ситуация мониторится, новых случаев заражения не выявляется. Поэтому с понедельника дети в школе № 67 вернутся к традиционному формату обучения», — сказала Виктория Мозгачева.

Читайте по теме
COVID-19. В Бишкеке впервые с начала учебного года закрыли школу на карантин

Она отметила, что большая часть выявленных детей — контактные. «Дети — бессимптомные носители. Родители отправляют их в школу, хотя знают, что дома кто-то болеет и по идее вся семья должна находиться на карантине. Когда семейный врач или мобильная бригада приходит за ПЦР-тестом через 10 дней, чтобы снять семью с карантина, у ребенка выявляют ПЦР-положительный. Хотя по факту симптоматики нет. Поэтому мы всегда просим население: если дома кто-то болеет, не отправляйте детей ни в школу, ни в детский сад. Если один ребенок пробудет на карантине дома 10 дней, это не так критично, чем потом классы или всю школу отправлять на онлайн-обучение», — заметила вице-мэр.

Виктория Мозгачева подчеркнула, что избежать перехода обучения с офлайн на онлайн и обратно невозможно. «Поскольку остается риск заражения. Конечно, мы все хотим, чтобы дети постоянно обучались в традиционном формате, но здесь мы должны слушать эпидемиологов», — резюмировала она.

По детским садам в столице ситуация стабильная, случаев заражения нет.

Отметим, что за последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, в том числе 35 — по Бишкеку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210197/
просмотров: 899
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 238,6 миллиона, умерли — более 4,8 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 53 человека, 162 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 63 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 179 492
Кыргызстан пока не будет приобретать вакцину «Спутник V»
COVID-19. Серьезных побочных реакций после вакцинации не зафиксировано
COVID-19 в мире. Заразились более 238,2 миллиона, умерли — более 4,8 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 114 человек, 167 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
Популярные новости
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
Без отговорок. Мать шестерых детей в&nbsp;отдаленном селе открыла успешный бизнес Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и&nbsp;Райымбек Матраимов Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов
Бизнес
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
13 октября, среда
13:01
Рост цен на продукты питания и ГСМ. Комментарий Акылбека Жапарова Рост цен на продукты питания и ГСМ. Комментарий Акылбек...
12:49
В красной зоне Токмакской больницы пациентов кормят рыбой с червями
12:46
В Канте в сгоревшем сарае пожарные нашли тело неизвестной женщины
12:40
Голову раздробим. Камчыбек Ташиев о криминальной фармацевтической мафии
12:24
В психиатрической больнице села Кызыл-Жар нарушают права пациентов