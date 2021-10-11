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Общество

Тарифы на свет. В кабмине снова заговорили о разделении на бедных и богатых

«Наверное, мы будем просить богатых людей, чтобы тариф на свет у них рос больше, чем у простых граждан», — заявил сегодня министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на конференции «Общественный диалог: Новая экономическая политика».

«Если мы не идем на правильную и экономически целесообразную тарифную политику в энергетике, а будем так же категориально поддерживать население, это все приведет нас к тупику. Поэтому для богатого класса, наверное, будут самоокупаемые тарифы, для среднего класса — скорость роста тарифов будет идти в зависимости от инфляции, курса доллара и так далее, а для бедного населения будем компенсировать эту электроэнергию по тарифу через бюджет. Социальных как таковых тарифов, на мой взгляд, в дальнейшем не должно быть и не должно быть дисбаланса внутри экономики», — высказался министр.

Отметим, что весной этого года уже предлагалось похожее разделение тарифов. Тогда Министерство энергетики и промышленности предлагало установить тариф в 1,48 сома за киловатт-час потребленной электроэнергии. Исключение планировалось сделать для самых малообеспеченных. Им тариф предлагалось не менять. Но после шквала недовольства от этой затеи отказались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209954/
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