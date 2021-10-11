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Общество

Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии

Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии. Об этом сообщила созданная накануне Дня учителя инициативная группа.

«С 5 по 11 декабря в Кыргызстане, впервые за 30 лет после распада СССР, соберутся учителя для проведения большого педагогического совета Евразии», — отметили в ней.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 150 делегатов из 15 стран: представители госорганов в сфере образования, классные руководители, завучи, директора школ, заместители директоров по воспитательной работе и ветераны педагогического труда.

«С периода провозглашения независимости стран бывшего СССР профессия учитель потеряла свой привилегированный статус и назначение в обществе. С того момента, как учитель перестал сам давать оценку и аттестацию своим воспитанникам, образование сильно деградировало. Коронавирус на сегодня ввел свои коррективы, которые отразятся через 20 или 30 лет негативно. И сегодня учителя должны объединиться, чтобы дать молодому поколению качественное воспитание и образование», — добавили в инициативной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209942/
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