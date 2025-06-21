Переход на 12-летку. Педагогический форум на Иссык-Куле собрал более 800 человек

На Иссык-Куле завершил свою работу республиканский педагогический семинар-форум «Жаңылыктын жарчысы», организованный Министерством просвещения.

По данным ведомства, с 15 июня форум объединил более 800 заместителей директоров школ, методистов из всех регионов страны — ключевых лидеров, отвечающих за организацию учебно-воспитательной работы в школах.

Мероприятие стало масштабной площадкой для обсуждения ключевых новшеств в системе образования: обновленного государственного стандарта, предметных стандартов, новых учебных программ и современных учебников.

Читайте по теме Переход на 12-летку. Что изменится для школьников в сентябре

Участники подробно ознакомились с тем, как будет организован образовательный процесс в условиях перехода на 12-летнюю систему обучения, какие классы и предметы начнут учебный год с новыми учебниками, какое цифровое сопровождение будет обеспечено и как проводится повышение квалификации педагогов.

Формат работы форума позволил объединить теоретические и практические аспекты: стратегические сессии, работа в группах, презентации, открытые обсуждения и обмен опытом способствовали глубокому пониманию грядущих изменений. Представлены результаты национальной программы «Баалоо», обсуждены вопросы цифровизации, а именно детально представлены информация о цифровых платформах в системе образования, системы мониторинга качества и коммуникации с педагогическим сообществом.