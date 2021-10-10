Гибель кыргызстанца в США. Посол КР потребовал детального расследования

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Вашингтоне Бактыбек Аманбаев встретился с помощником госсекретаря США Дональдом Лу, сообщает МИД КР.

По его данным, дипломат заявил о необходимости детального расследования смерти гражданина Кыргызстана, застреленного полицейскими в штате Пенсильвания. Отмечается, что, кроме того, проведены переговоры с департаментом полиции штата Пенсильвания, в ходе которых было сообщено, что в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по расследованию инцидента.

В США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Кыргызстанец работал в Пенсильвании дальнобойщиком. По некоторым данным, он угнал грузовик компании, в которой работал, потому что ему не выплатили деньги.

Ранее МИД со ссылкой на дипломатов сообщал, что поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана М.Н., 1993 года рождения. По предварительным сведениям, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.