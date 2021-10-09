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Общество

Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес

Так вышло, что Кыргызстан прославляют женщины. Сами, своим упорством и трудом, добиваясь успеха. Не только в спорте, но и в бизнесе: открывают социально значимые проекты.

Жийдегуль Мавляновой 41 год. Она живет в отдаленном селе Аксыйского района. У нее шестеро детей. Но вместо того чтобы жаловаться, просить у государства помощи, находить отговорки, она открыла свой бизнес. И вполне успешный.

В интервью 24.kg она рассказала, почему решила начать свое дело и чего добилась.

Заниматься агротуризмом — дело не из простых. Нужно оформить патент, подавать объявления, создавать условия для приезжих. Тем более шансы развить такое направление в глухой местности на юге страны совсем невелики. Однако жительница села Туюк-Жар доказала обратное. Многодетная мать открыла гостевой дом и принимает туристов.

«Три года назад в соседнее село Алапка приехали менторы, проводили тренинги для детей. Тогда у нас был новый дом со всеми условиями. Восемь гостей попросились остановиться здесь и спросили, смогу ли обеспечивать их питанием четыре дня. Так мы оформили патент и решили принять людей. После поняла, что за четыре дня сделала неплохую выручку», — рассказывает женщина.

Жийдегуль Мавлянова решила заняться предпринимательством. Женщина нашла ментора через бизнес-ассоциацию JIA, которая при содействии ПРООН организовала специальную программу для 120 сельских женщин в Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Благодаря Махабат Жакеевой, наставнице из Бишкека, Жийдегуль научилась оформлять командировочные для посетителей, продвигать бизнес в соцсетях.

Старания дали плоды. Раньше в месяц приезжали до трех гостей, сейчас останавливаются до 60 человек. Для села это хороший показатель.

Жийдегуль Мавлянова

«Чтобы развивать агротуризм полноценно, благоустроили сад, который поливается по системе капельного орошения. Сами выращиваем фрукты и овощи, некоторые из них в нашем селе даже не встретишь, которые подаем к столу нашим гостям. Постояльцам предлагаем также яйца и мясо — все свежее и натуральное. Недавно установили небольшую пасеку, получаем натуральный мед. В саду можно найти даже целебные травы — шалфей и чабрец», — отметила предпринимательница.

В основном в гостевом доме останавливаются представители международных организаций. Но двери открыты абсолютно для всех.

Супруг Жийдегуль Мавляновой занимается финансовыми вопросами и привозит продукты. Один из сыновей прошел курсы повара, теперь помогает на кухне. Следующая цель — создать больше рабочих мест для жителей села Туюк-Жар.

В нашей местности много сильных женщин, но они не знают с чего и как начать.

Жийдегуль Мавлянова

«Если ты начинаешь вести свое дело, тебе помогут. Кто-то боится заниматься предпринимательством и говорит, что это трудно или даже невозможно. Это неправда, отговорки ленивых. Все зависит от самого человека. Нужно стараться и идти к своей цели, тогда можно добиться больших успехов», — резюмировала собеседница.

Ментор Махабат Жакеева говорит, что подопечная — способная начинающая предпринимательница, схватывает все на лету.

«Всегда делюсь информацией с женщинами по правилам ведения бизнеса, стараюсь мотивировать. Многие вещи делает сама Жийдегуль, но стратегии и операционные моменты прорабатываем вместе. У нее хороший гостевой дом с минимальными условиями, но это можно улучшить. Есть несколько идей. Надеюсь, что в будущем получится их воплотить», — подчеркивает наставница Махабат Жакеева.

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Встречи ментора и подопечного лучше проводить офлайн, но в большинстве случаев приходится созваниваться по телефону, переписываться в мессенджерах.

«Начинающие предпринимательницы в основном живут в регионах. Поэтому встретиться с глазу на глаз не получается. Большой объем работы по дому, в огороде, на полях не позволяет им приехать в Бишкек. Замечаю, что женщины, желающие начать свое дело, не владеют базовыми понятиями ведения бизнеса — финансовая грамотность, что такое предпринимательство и так далее. Не умеют также пользоваться цифровыми ресурсами (заполнять Google-формы, заявки, анкеты). Уровень у всех разный. Жийдегуль Мавлянова улавливает и приспосабливается к этому быстрее», — заключила Махабат Жакеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209860/
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