В Кыргызстане появился первый интернет-магазин от женщин-предпринимателей

В Бишкеке презентовали первый интернет-магазин для женщин-предпринимателей.
www.buyfromwomenkg.com создали с целью подчеркнуть роль кыргызстанок в достижении устойчивого развития в мире COVID-19 и усилить поддержку женского предпринимательства в стране.
На ресурсе уже сформировали базу продукций и услуг более 300 предпринимательниц со всех областей Кыргызстана.
Национальная кампания «Покупай у женщины» запущена структурами ООН-женщины, ФАО, ВПП ООН и ИФАД «Расширение экономических прав и возможностей сельских женщин в Кыргызстане» при поддержке Минэкономики.