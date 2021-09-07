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Общество

В Кыргызстане появился первый интернет-магазин от женщин-предпринимателей

В Бишкеке презентовали первый интернет-магазин для женщин-предпринимателей.

Платформу www.buyfromwomenkg.com создали с целью подчеркнуть роль кыргызстанок в достижении устойчивого развития в мире COVID-19 и усилить поддержку женского предпринимательства в стране.

На ресурсе уже сформировали базу продукций и услуг более 300 предпринимательниц со всех областей Кыргызстана.

Национальная кампания «Покупай у женщины» запущена структурами ООН-женщины, ФАО, ВПП ООН и ИФАД «Расширение экономических прав и возможностей сельских женщин в Кыргызстане» при поддержке Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206208/
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