В Кыргызстане создана команда по реагированию на компьютерные инциденты

Министерство цифрового развития создало команду реагирования на компьютерные инциденты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специальное подразделение будет заниматься тестированием компьютерных систем, разработкой специализированного программного обеспечения для обнаружения и реагирования на киберугрозы и обеспечением кибербезопасности государственных органов. Также в деятельность команды будет входить аналитическая работа и проверка программного обеспечения на ошибки и уязвимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Международным союзом электросвязи при финансовой поддержке Всемирного банка. Также сообщается, что в сентябре министерство стало членом Организации исламского сотрудничества команд реагирования на компьютерные инциденты.