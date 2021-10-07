19:07
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане создана команда по реагированию на компьютерные инциденты

Министерство цифрового развития создало команду реагирования на компьютерные инциденты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специальное подразделение будет заниматься тестированием компьютерных систем, разработкой специализированного программного обеспечения для обнаружения и реагирования на киберугрозы и обеспечением кибербезопасности государственных органов. Также в деятельность команды будет входить аналитическая работа и проверка программного обеспечения на ошибки и уязвимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Международным союзом электросвязи при финансовой поддержке Всемирного банка. Также сообщается, что в сентябре министерство стало членом Организации исламского сотрудничества команд реагирования на компьютерные инциденты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209690/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит 10-й Международный форум DIGITAL FEST — 2021
В Кыргызстане у 43 процентов учеников младшей школы есть профили в соцсетях
Кыргызстан находится на пятом месте в мире по количеству хакерских атак
ГКНБ получит $5 миллионов на борьбу с киберугрозами
В Кыргызстане каждый четвертый пользователь интернета столкнулся с киберугрозами
Кыргызстан поднялся на 19 позиций по показателям кибербезопасности
В Бишкеке проходят Первые национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан — 2021»
Силовики и госслужащие Кыргызстана прошли курс по кибербезопасности
Таинственный вирус заразил около 40 тысяч компьютеров Apple
За 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей
Популярные новости
Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в&nbsp;снег Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в снег
Прилетевших в&nbsp;Москву кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта Шереметьево Прилетевших в Москву кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Шереметьево
В&nbsp;полночь в&nbsp;Бишкеке включат отопление В полночь в Бишкеке включат отопление
В&nbsp;Китае предупредили о&nbsp;появлении нового &laquo;вируса&nbsp;Х&raquo; В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
7 октября, четверг
19:00
Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов задолжали городу муниципальные предприятия Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов задолжали городу муницип...
18:58
Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: пограничная проверка завершена
18:45
В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в домогательствах к ребенку
18:30
8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
Выборы-2021. Продолжаются объединения: к «Ынтымаку» присоединился «Чон казат»