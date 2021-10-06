В Бишкеке в электронную базу занесли 700 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитету в учете помогают горожане. Первая смена волонтеров за две недели занесла в базу данных около 700 деревьев, из них 378 находятся на балансе предприятия «Бишкекзеленхоз».

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«Теперь у 700 деревьев появились «медицинские карточки», в которые внесли данные о количестве, геолокации, видах и состоянии деревьев. Благодаря этой программе сотрудники Бишкекзеленхоза в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств, необходимых для их ухода и лечения», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что желающие принять участие в инвентаризации могут обратиться по номеру 0703483777.

Электронную инвентаризацию начали проводить с Дубового парка. Процесс проходит под руководством координатора ОФ «Арча» и главного агронома предприятия.