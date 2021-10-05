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Общество

В мэрии Бишкека сочиняют очередной план ликвидации стихийной торговли

В мэрии Бишкека сочиняют очередной план — как победить стихийную торговлю на Ошском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в Ленинском акимиате под председательством первого вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова и главы Ленинского района Русланбека Тагаева прошло совещание, посвященное этому вопросу. В нем приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории ТРК «Ош базары»: ТЦ «Беш-Сары», ТЦ «Берекет Универсал», ТЦ «Берекет Гранд», ГП «Кыял», Союз народных мастеров и другие субъекты, а также городские и районные службы.

Участники обсудили разработку совместного плана по ликвидации стихийной торговли на рынке, размещение стихийных торговцев внутри рынка. Также озвучено предложение закрепить за хозяйствующими субъектами прилегающих тротуаров общего пользования и установить административную ответственность за нарушение правил торговли.

Отметим, вчера к зданию мэрии вышли восемь продавцов с Ошского рынка и выставили на распродажу вещи, которые не могут продать из-за стихийных торговцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209396/
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