Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»

Мэр Оша Жанарбек Акаев провел рейд в центральных районах города и потребовал полностью прекратить стихийную торговлю. По его словам, в Оше «не должно остаться ни одного места, где кто-то раскладывает товар на тротуаре или дороге».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, градоначальник подчеркнул, что муниципалитет обязан создать современные и удобные условия для торговли, но взамен предприниматели должны работать только в отведенных местах.

Жанарбек Акаев заявил, что руководители и их заместители персонально отвечают за наведение порядка, а муниципальная инспекция, милиция и профильные отделы мэрии будут находиться на улицах «ежедневно, ежечасно».

Во время рейда он обратился к продавцам, отметив, что понимает их бытовые трудности, но город «должен жить по правилам». Акаев подчеркнул, что если сейчас дать послабление хоть одному продавцу, завтра на это место придут десятки других, и беспорядок повторится.

Мэр потребовал, чтобы все желающие торговать направлялись на новый рынок Оша. Его руководству поручено предоставить свободные места и заключить официальные договоры с предпринимателями. «На улицах торговли быть не должно. Если есть желание работать — идите на рынок, заключайте договор и получайте место», — заявил Жанарбек Акаев.

Он также поручил сотрудникам мэрии и милиции контролировать работу автосервисов, пунктов замены масел, рынков и ларьков, ранее закрытых за нарушения, чтобы они не возобновляли деятельность без разрешения.

Акаев предупредил: если руководители служб не выполнят поручения, к ним будут применены меры уже на следующий день. По его словам, в городе должен быть установлен «железный порядок», а начатую работу необходимо довести до конца.