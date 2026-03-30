Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращаются после рейдов

Бульвар Эркиндик в Бишкеке продолжает зарастать стихийной торговлей и несанкционированными лотками, несмотря на регулярные рейды муниципальных служб.

По словам горожан, утром инспекторы выписывают штрафы и убирают торговцев, однако уже к вечеру те же самые точки вновь появляются на своих местах. Такая ситуация, по их мнению, демонстрирует отсутствие системного контроля и реальных мер со стороны мэрии.

Отдельные вопросы вызывает и внешний вид установленных киосков. Многие из них, как отмечают жители, портят облик одной из центральных аллей города и создают ощущение беспорядка.

Горожане задаются вопросом, на каком основании размещаются подобные объекты и кто выдает разрешения на их установку.

Жители призывают муниципальные власти не ограничиваться разовыми рейдами, а навести устойчивый порядок на бульваре, который является одной из ключевых прогулочных зон столицы.

Материалы по теме
Бульвар Эркиндик в Бишкеке очистили от стихийной торговли
Деревья на бульваре Эркиндик пронумеровали. Мэрия опровергла слухи об их вырубке
Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»
В Бишкеке на бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный яд
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке
Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей
Более 3 тысяч стихийных торговых точек ликвидировали в Бишкеке
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Ажиотаж в&nbsp;Бишкеке: сотни людей стоят в&nbsp;очередях за&nbsp;бесплатной заменой прав Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав
В&nbsp;Бишкеке появились странные &laquo;площадки-бесполезники&raquo;. Ответ мэрии В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии
В&nbsp;Бишкеке появились странные &laquo;площадки-бесполезники&raquo; В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники»
Бизнес
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
