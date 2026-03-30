Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращаются после рейдов

Бульвар Эркиндик в Бишкеке продолжает зарастать стихийной торговлей и несанкционированными лотками, несмотря на регулярные рейды муниципальных служб.

По словам горожан, утром инспекторы выписывают штрафы и убирают торговцев, однако уже к вечеру те же самые точки вновь появляются на своих местах. Такая ситуация, по их мнению, демонстрирует отсутствие системного контроля и реальных мер со стороны мэрии.

Отдельные вопросы вызывает и внешний вид установленных киосков. Многие из них, как отмечают жители, портят облик одной из центральных аллей города и создают ощущение беспорядка.

Горожане задаются вопросом, на каком основании размещаются подобные объекты и кто выдает разрешения на их установку.

Жители призывают муниципальные власти не ограничиваться разовыми рейдами, а навести устойчивый порядок на бульваре, который является одной из ключевых прогулочных зон столицы.

