Общество

На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить

На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить штраф. Об этом сегодня на сессии городского кенеша сообщил начальник муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков.

По его словам, ведомство занимается не только благоустройством на территории столицы, но и борется со стихийной торговлей.

«Вопрос стихийной торговли не решить за месяц. Она всегда была, есть и будет, как бы мы ни выписывали нашим гражданам протоколы. Люди выходят на территорию Ошского, Аламединского, Орто-Сайского рынков не от хорошей жизни. Забирать товары у них мы не имеем права — они могут испортиться, плюс нет помещений для хранения. Мы забирали тачки. Многие люди говорят, что не смогут оплатить штраф. В последующем мы проводим с ними профилактические беседы», — сказал Мирлан Таалайбеков.

По его данным, с января по сентябрь 2025 года составили 9 тысяч 1 протокол. Фактически уплатили 32,5 миллиона сомов.

За аналогичный период 2024-го составили 7 тысяч 460 протоколов.

Протоколы выписывают за стихийную торговлю, антисанитарию, невыполнение предписаний.

Мирлан Таалайбеков также отметил проблему с грузовым автотранспортом, загрязняющим дороги города. По его словам, муниципальная инспекция не имеет права их останавливать.
