Бульвар Эркиндик чистят от стихийной торговли: арендаторов массово проверяют

В Бишкеке на бульваре Эркиндик усилили контроль за торговыми точками. Начальник муниципальной инспекции Мирланбек Таалайбеков лично провел разъяснительную беседу с арендаторами, сообщили в столичной мэрии.

В ходе встречи он напомнил предпринимателям о необходимости строго соблюдать законодательство, правила благоустройства и условия договоров аренды.

Особое внимание уделено запрету на использование зеленых зон, а также поддержанию чистоты и порядка на прилегающих территориях.

По итогам проверки в отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил благоустройства».

В муниципалитете отметили, что сотрудники инспекции ежедневно проводят обходы на участке для контроля ситуации и предотвращения новых нарушений.