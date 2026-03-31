Агент 024

Порядок наведут, но не сразу: мэрия задумалась о расторжении аренды на Эркиндике

Фото 24.kg. Один из киосков, появившийся на бульваре Эркиндик

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию со стихийной торговлей в центре столицы — порядок, как следует из ответа, наводить будут, но не быстро.

По информации муниципалитета, 26 марта в Первомайском районе совместно с городскими службами провели обследование торговых объектов на площади Ала-Тоо и прилегающих территориях — у памятника Курманджан датке, кинотеатра «Ала-Тоо», на бульваре Эркиндик и в сквере имени Чингиза Айтматова.

Как выяснилось, часть объектов не соответствует утвержденному дизайн-коду города. В связи с этим в управление муниципальной собственности направлено письмо с предложением рассмотреть вопрос о расторжении договоров аренды на один год.

При этом остается открытым вопрос: как эти объекты, вообще, получили право на размещение в центре Бишкека, если они изначально не соответствуют требованиям?

Ранее горожане жаловались на стихийную торговлю на бульваре Эркиндик, указывая, что она портит облик столицы и мешает пешеходам. Судя по ответу мэрии, реакция есть, но до реального наведения порядка, похоже, еще предстоит подождать.

