Общество

«Изгоните злых духов»: блогер высмеял новую красоту от мэрии Бишкека

Известный блогер Ростислав Ященко с сарказмом обратился к руководству мэрии Бишкека с просьбой «изгнать злых духов», которые, по его словам, мешают сделать город красивым и удобным.

Поводом стала установка старых и покосившихся торговых точек в одном из парков — прямо на месте бывшей парковки. Как отмечает блогер, иначе объяснить такое решение сложно.

«Похоже, без потусторонних сил тут не обошлось», — иронизирует он.

По мнению Ященко, новые объекты выглядят неэстетично и портят внешний облик городской среды, вызывая вопросы у горожан.

Официальных комментариев от мэрии на момент публикации не поступало.
Материалы по теме
Порядок наведут, но не сразу: мэрия задумалась о расторжении аренды на Эркиндике
Бульвар Эркиндик чистят от стихийной торговли: арендаторов массово проверяют
Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращаются после рейдов
Бульвар Эркиндик в Бишкеке очистили от стихийной торговли
Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей
Более 3 тысяч стихийных торговых точек ликвидировали в Бишкеке
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
