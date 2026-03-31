«Изгоните злых духов»: блогер высмеял новую красоту от мэрии Бишкека

Известный блогер Ростислав Ященко с сарказмом обратился к руководству мэрии Бишкека с просьбой «изгнать злых духов», которые, по его словам, мешают сделать город красивым и удобным.

Поводом стала установка старых и покосившихся торговых точек в одном из парков — прямо на месте бывшей парковки. Как отмечает блогер, иначе объяснить такое решение сложно.

«Похоже, без потусторонних сил тут не обошлось», — иронизирует он.

По мнению Ященко, новые объекты выглядят неэстетично и портят внешний облик городской среды, вызывая вопросы у горожан.

Официальных комментариев от мэрии на момент публикации не поступало.