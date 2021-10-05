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Общество

В Джалал-Абадской области задержали двух наркоторговцев

В Джалал-Абадской области задержали двух наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милицию поступила информация о том, что некий мужчина занимается сбытом наркотических средств. Факт зарегистрировали, провели у подозреваемого контрольную закупку наркотических веществ — марихуаны и гашиша.

Личность продавца установлена. Им оказался 45-летний житель села Атай Тогуз-Тороуского района. Он и его подельник задержаны. При личном досмотре у них обнаружено и изъято 2 килограмма 830 граммов гашиша и 1 килограмм 600 граммов марихуаны.

Задержанные водворены в ИВС. Ведется расследование. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209369/
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