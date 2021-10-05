13:36
USD 84.80
EUR 98.48
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как передавали взятку чиновнику

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

Допрошен свидетель Белек Ниязов. Он рассказал, что знаком с потерпевшим — Эмиром Эмилькановым. По словам свидетеля, он давал деньги Эмильканову, чтобы тот передал их Бактыбеку Калмуратову.

«Я знаком с Бактыбеком Калмуратовым, заходил к нему в кабинет в здании правительства. Я не помню, кем он тогда работал. Тогда груз моего друга Эмира Эмильканова задержали, возбудили уголовное дело по факту перевозки контрабанды. Мы разговаривали о том, как помочь приятелю. Бактыбек Калмуратов пообещал, что уголовное дело будет прекращено. Я дал $20 тысяч, чтобы Эмир Эмильканов отдал деньги Калмуратову, а наш другой приятель передал $10 тысяч», — рассказал Белек Ниязов.

Свидетель добавил, что лично с бывшим зампредседателя ГСБЭП Эмилем Жамгырчиевым не знаком. По его словам, он видел обвиняемого только по телевизору.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209347/
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка в $50 тысяч. В суде допросили бывшего следователя ГСБЭП
Во Дворце спорта пройдет международный турнир по кыргыз курошу. Разыграют авто
Преподавателя Ошского государственного университета задержали за взятку
Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ
За взятку задержали начальницу загса Московского района
Прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки, полностью оправдали
Не коррупция, а халатность. Экс-главу Госэкотехинспекции приговорили к штрафу
При получении взятки задержан заместитель главы Таласской районной администрации
Претензий к нему нет. И. о. мэра Бишкека узнал об аресте своего зама из СМИ
Сотрудница мэрии Бишкека вымогала взятку в $9 тысяч. Она водворена в ИВС
Популярные новости
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в&nbsp;снег Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в снег
В&nbsp;полночь в&nbsp;Бишкеке включат отопление В полночь в Бишкеке включат отопление
Москва сообщает о&nbsp;стягивании Таджикистаном и&nbsp;Афганистаном войск к&nbsp;общей границе Москва сообщает о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
Официальное заявление Somo.kg в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг компании Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании
5 октября, вторник
13:32
С первым смогом. С похолоданием качество воздуха в Бишкеке снова ухудшилось С первым смогом. С похолоданием качество воздуха в Бишк...
13:15
Выборы-2021. Глава ЦИК считает, что от подкупа и админресурса избавиться реально
13:00
День города Ош. Семь интересных фактов про южную столицу
12:49
Задержан член ОПГ, с осени прошлого года вымогавший деньги у бизнеса
12:45
Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как передавали взятку чиновнику