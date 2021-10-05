Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как передавали взятку чиновнику

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

Допрошен свидетель Белек Ниязов. Он рассказал, что знаком с потерпевшим — Эмиром Эмилькановым. По словам свидетеля, он давал деньги Эмильканову, чтобы тот передал их Бактыбеку Калмуратову.

«Я знаком с Бактыбеком Калмуратовым, заходил к нему в кабинет в здании правительства. Я не помню, кем он тогда работал. Тогда груз моего друга Эмира Эмильканова задержали, возбудили уголовное дело по факту перевозки контрабанды. Мы разговаривали о том, как помочь приятелю. Бактыбек Калмуратов пообещал, что уголовное дело будет прекращено. Я дал $20 тысяч, чтобы Эмир Эмильканов отдал деньги Калмуратову, а наш другой приятель передал $10 тысяч», — рассказал Белек Ниязов.

Свидетель добавил, что лично с бывшим зампредседателя ГСБЭП Эмилем Жамгырчиевым не знаком. По его словам, он видел обвиняемого только по телевизору.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.