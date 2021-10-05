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Общество
Сюжет: COVID-19

Специфического лечения постковидного синдрома нет. Как можно себе помочь

Специфического лечения постковидного синдрома нет. Поэтому основная тактика направлена на устранение имеющихся нарушений. При наличии симптомов необходимо получить консультации специалистов. Об этом на брифинге сообщила профессор, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения и социального развития Айнура Кутманова.

По ее словам, немало пациентов после COVID-19 продолжительное время находятся в болезненном состоянии. «Одна из причин — развитие постковидного симптома, который характеризуется комплексом сохраняющихся симптомов продолжительностью более трех месяцев и более половины пациентов говорят о снижении качества жизни», — отметила она.

Особенностями постковидного синдрома является то, что его нельзя спрогнозировать во время острого течения заболевания. Он может быть как у тех, кто перенес болезнь тяжело, так и легко.

Комплекс симптомов в большинстве случаев напоминает синдромы хронической усталости и системно-воспалительной реакции. Но важным отличительным признаком является то, что состояние будет постепенно улучшаться, хотя это будет проходить очень медленно и при правильном выполнении рекомендаций врачей.

Айнура Кутманова добавила, что клинические симптомы могут быть разнообразными: сохранение одышки, кашель, недомогание, усталость, слабость, головные боли, мигрени, депрессии, неспособность сосредоточиться, сконцентрироваться, боли в суставах, потеря обоняния, вкуса, аппетита, потливость, расстройство стула и другие.

«После перенесенной инфекции нельзя пытаться поднять иммунитет при помощи иммуностимуляторов. Это может усугубить дестабилизацию иммунной системой, то есть имеющиеся нарушения могут прогрессировать и привести к новым тяжелым состояниям. Чтобы помочь своей иммунной системе восстановиться, нужен восьмичасовой сон, незагруженные дни, правильное питание, дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе и, самое главное, минимум стресса. Вместе с этим необходимо избегать принимать солнечные ванны, воздержаться от посещения бань, саун», — отметила она.

Лечение постковидного синдрома — это не только работа врача, но и терпение и ежедневный труд самого пациента, который будет выполнять все рекомендации докторов.

Айнура Кутманова
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209314/
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