В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 135 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 684 человека, в больницах — 451. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 154 — в тяжелом. Состояние 272 больных (или 60,3 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 84 человека, из них в Бишкеке — 36, Чуйской области — 19, Ошской − 1, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 622 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.