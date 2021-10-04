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Общество

Экономия света. В Минздраве озадачены сохранностью вакцин и проведением операций

О том, как больницы будут работать в случае отключения электричества, в прямом эфире «Биринчи радио» сегодня рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«Президент КР и министр энергетики говорят, что зимой придется трудно. В связи с этим обеспечиваем больницы генераторами. Ответственны за это главврачи. Важно, чтобы во время операций или пациенты на ИВЛ не остались без электричества. Второй вопрос, который мы хотим обсудить с министром энергетики, — хранение вакцины. Скоро поступит вакцина Pfizer, которая хранится при температуре до минус 70 градусов. Если холодильники отключатся и мы потеряем вакцину, это будут очень большие потери», — сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Токтогульском водохранилище ближе к мертвому. Чиновники прибегли к мерам по экономии электроэнергии. Установлен лимит, будут плановые отключения. Пользователи соцсетей выражают мнение о том, что генераторы могут не сработать, и тогда пациенты, подключенные к кислородным аппаратам, могут умереть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209188/
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