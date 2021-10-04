Минздрав Кыргызстана готовится к новому штамму — нигерийскому. Об этом сегодня в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он только появился в мире. «Симптомы у всех мутированных форм одинаковые, но заразность очень большая и много осложнений. Поэтому мы боимся мутированных форм. Раньше мы боялись дельта штамма, а сейчас самый страшный — нигерийский, он еще агрессивнее. Но наши медики готовятся к этому», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что страна хорошо прошла третью волну коронавируса. Больных было больше, но умерших и осложнений меньше. Мы проверили больницы на предмет готовности к четвертой волне. Запас лекарств и СИЗов есть на несколько месяцев. «Если успешно проведем кампанию по вакцинации, то пройдем и следующую волну легко», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

За последние сутки в КР зарегистрировано 43 новых случая коронавируса и внебольничной пневмонии, скончался один человек.