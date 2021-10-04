13:06
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Минздрав КР готовится к новому штамму — нигерийскому

Минздрав Кыргызстана готовится к новому штамму — нигерийскому. Об этом сегодня в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он только появился в мире. «Симптомы у всех мутированных форм одинаковые, но заразность очень большая и много осложнений. Поэтому мы боимся мутированных форм. Раньше мы боялись дельта штамма, а сейчас самый страшный — нигерийский, он еще агрессивнее. Но наши медики готовятся к этому», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что страна хорошо прошла третью волну коронавируса. Больных было больше, но умерших и осложнений меньше. Мы проверили больницы на предмет готовности к четвертой волне. Запас лекарств и СИЗов есть на несколько месяцев. «Если успешно проведем кампанию по вакцинации, то пройдем и следующую волну легко», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

За последние сутки в КР зарегистрировано 43 новых случая коронавируса и внебольничной пневмонии, скончался один человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209183/
просмотров: 490
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 234,8 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Коронавирусом болеют 1 тысяча 152 человека, 167 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 43 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 783
Четвертые сутки подряд в КР не регистрируют летальных случаев от коронавируса
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 179 человек, 168 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 740
За последние сутки летальных случаев от коронавируса не зарегистрировано
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
&laquo;Электрические станции&raquo; закупают боевое оружие и&nbsp;патроны «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны
Водитель маршрутки &#8470;&nbsp;203, вытолкнувший женщину с&nbsp;ребенком, уволен Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
13:02
Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Арм...
12:58
Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по паспорту брата
12:45
В Бишкеке за месяц задержали 189 пьяных водителей за рулем
12:36
На Иссык-Куле в ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева
12:33
Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca