Глава МИД пригласил бизнес-делегацию Австрии на экономический форум в Бишкек

Руслан Казакбаев пригласил бизнес-делегацию Австрии принять участие в I Экономическом форуме «Евросоюз — Центральная Азия», который состоится 5 ноября в Бишкеке. Об этом сообщили в МИД.

Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства в Вене встретился с вице-президентом Федеральной экономической палаты Австрии Рихардом Шенцем.

Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между КР и Австрией, отметили значительный неиспользованный потенциал торгово-экономического партнерства и необходимость увеличения взаимного товарооборота двух стран.

Рихард Шенц заявил, что австрийская сторона поддерживает проведение форума, и подтвердил участие в нем австрийской бизнес-делегации.

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Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между ТПП КР и Федеральной экономической палатой Австрии.

В частности, кыргызская сторона выразила заинтересованность в обучении австрийскими экспертами предпринимателей КР в составлении бизнес-проектов в соответствии с международными стандартами и ТЭО для реализации проектов в важных для экономики республики сферах, таких как сельское хозяйство, гидроэнергетика, образование, здравоохранение, туризм, цифровизация.

Руслан Казакбаев также предложил Рихарду Шенцу рассмотреть возможность создания совместных предприятий в Кыргызстане по производству, переработке сельхозпродукции и дальнейшей реализации на рынки ЕС с учетом имеющегося у КР статуса ВСП+.

Рихард Шенц выразил готовность австрийской стороны предоставить ноу-хау, передовые технологии и помощь австрийских экспертов в реформировании экономики Кыргызстана.