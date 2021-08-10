Австрия заинтересована предоставлять Кыргызстану льготные кредиты для проектов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Кыргызстане с резиденцией в Нур-Султане Вилли Кемпель вручил копии Верительных грамот министру иностранных дел Руслану Казакбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, в частности, организацию взаимных визитов, проведение очередных межмидовских консультаций.

Руслан Казакбаев отметил, что в следующем году Кыргызстан и Австрия будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, и предложил австрийской стороне разработать совместную дорожную карту по всем направлениям двустороннего партнерства. Договорились также провести инвентаризацию договорно-правовой базы между государствами.

Кыргызская сторона пригласила делегацию Австрии на высоком уровне принять участие в Первом Экономическом форуме ЕС-ЦА, который пройдет 5 ноября 2021 года в Бишкеке. Обсудили и возможность проведения кыргызско-австрийского бизнес-форума в Кыргызстане.

Вилли Кемпель отметил заинтересованность австрийской стороны в реализации экономических проектов, в том числе возможность предоставления Австрией «мягких» кредитов (льготное кредитование) для реализации проектов в КР.