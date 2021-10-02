В Оше родила 15-летняя девочка. В милиции предполагают: она была изнасилована

В августе этого года в Оше родила 15-летняя девочка. Информацию 24.kg подтвердила главный гинеколог Министерства здравоохранения и социального развития Раиса Асылбашева.

То, что мама новорожденного несовершеннолетняя, выяснилось на днях, когда девочка пришла за свидетельством о рождении ребенка.

«Когда она поступила в роддом, у нее в свидетельстве о рождении был указан 2002 год. Она родила сына и выписалась из роддома, не получив документов на ребенка. В конце сентября пришла мама девушки получить документы на внука и сообщила, что ее дочь 2006 года рождения. В роддоме роженица представила документы своей старшей сестры. Мы уведомили правоохранительные органы, начато расследование. Мы только оказали необходимую помощь роженице, но установление отцовства и обстоятельств, при которых она забеременела, в нашу компетенцию не входит», — сказала Раиса Асылбашева.

Главврач Ошского городского роддома Дамира Ташмаматова сообщила, что девушка родила сына весом 3,8 килограмма.

В ГУВД южной столицы 24.kg заявили, что материалы переданы в УВД Кара-Суйского района, поскольку мама малыша родом оттуда. «По предварительным данным, она была изнасилована. Но кто отец ребенка, пока неизвестно. Его личность устанавливается», — отметили в милиции.

Назначены необходимые экспертизы.