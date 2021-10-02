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Общество

Кыргызстан хочет присоединиться к Европейской конвенции о передаче осужденных

Кыргызстан намерен присоединиться к Европейской конвенции о передаче осужденных. Об этом сообщили в институте омбудсмена со ссылкой на кабинет министров.

Уточняется, что к акыйкатчи Токону Мамытову обратились родственники осужденных за границей кыргызстанцев. Они отбывают наказание в тюрьмах европейских стран, их не могут экстрадировать из-за отсутствия между Кыргызстаном и государствами Европы правовой базы, регламентирующей порядок передачи осужденных лиц.

Токон Мамытов считает, что в случае ратификации Европейской конвенции о передаче осужденных лиц, подписанной в Страсбурге 21 марта 1983 года, у Кыргызстана появится возможность экстрадиции соотечественников, отбывающих наказание в закрытых учреждениях европейских стран.

На обращение омбудсмена к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову об ускорении процесса присоединения Кыргызстана к конвенции в кабмине ответили, что посольство КР в Бельгии ранее направило официальное обращение на имя генерального секретаря Совета Европы с намерением правительства КР присоединиться к этой конвенции. Обращение находится на стадии рассмотрения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209074/
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